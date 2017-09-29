В Зауралье будут судить вандала, осквернившего мемориалы в парке Победы

В Лебяжьевском районе в суд направлено уголовное дело по фактам осквернения мемориалов в парке Победы. Обвиняемым выступает местный житель.

Как рассказали корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе региональной прокуратуры, обвинительный акт по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя уже утвердил прокурор Лебяжьевского района. Мужчина обвиняется в совершении преступления по статье «Вандализм».

По версии органа предварительного расследования, 20 августа текущего года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в парке Победы в рабочем поселке Лебяжье повредил мемориалы «В память героев Советского союза и кавалеров ордена Славы», «В память участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС», «В память пограничников».

В настоящее время уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 29.09.17

Зауральские работодатели вернули сотрудникам почти 4 млн рублей долга по зарплате. / Алексей Кокорин встретился с активной молодежью Зауралья. / В Зауралье к борьбе с коррупцией будут привлекать молодежь. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»