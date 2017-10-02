В страшной аварии под Шадринском погибли два человека

В воскресенье в Шадринском районе Курганской области в дорожной аварии погибли два человека. ЧП произошло 1 октября около 05.15 часов на 190 километре автодороги «Екатеринбург – Шадринск – Курган».

По предвариетльной информации, неустановленный водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21083, выехал на встречку, где произошло столкновение с грузовым автомобилем SCANIA, под управлением 38-летнего жителя Псковской области. В результате происшествия два молодых человека 20 и 23 лет от полученных травм скончались на месте происшествия, 22-летний молодой человек госпитализирован в медицинское учреждение. Следователем ОМВД России по Шадринскому району по факту ДТП проводится доследственная проверка.

Отметим, что в это время суток в воскресенье на дорогах была легкая гололедица, что могло также косвенно служить причиной аварии.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают зауральцам о том, что сложные метеорологические факторы оказывают существенное влияние на безопасность дорожного движения. В связи с понижением температуры и осадками виде снега водителям необходимо заранее планировать замену летних шин на зимние. Во избежание дорожных происшествий водителям транспортных средств следует проявлять повышенное внимание и осторожность, соблюдать скоростной режим, дистанцию, соизмерять погодные условия и дорожную обстановку с техническими характеристиками своих автомобилей.

Добавим, что всего за выходные в 13 авариях два человека погибли и 16 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Курган, Марианна Шведова

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