В Кургане за повторное пьянство за рулем оштрафованы 179 человек

В Кургане за восемь месяцев текущего года к уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством было привлечено 179 граждан. Об этом сообщают в УМВД России по Курганской области.

Один из таких фактов был зарегистрирован в 3 микрорайоне Заорерного. Полицейские задержали 38-летнего жителя областного центра, управляющего автомобилем «Toyota Corolla» в нетрезвом виде. В ходе проверки было установлено, что в марте текущего года мужчина уже привлекался к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения, был оштрафован и лишён права управления транспортным средством на один год и семь месяцев. Не сделав для себя должных выводов, он позволил себе вновь сесть за руль после употребления спиртных напитков. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело.

Источник отмечает, что граждане, управляющие транспортным средством в состоянии опьянения, привлекаются к административной ответственности с наложением штрафа в размере 30 тысяч рублей. Повторный факт управления транспортом в нетрезвом виде повлечёт за собой уже уголовную ответственность. Санкция статьи «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» предусматривает наказание от штрафа в размере 200-300 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 02.10.17

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