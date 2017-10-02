Зауралец, ограбивший молодого парня, помещен в СИЗО / Угрожал расправой из-за 200 рублей

В городе Петухово задержан мужчина, напавший на 19-летнего местного жителя. В вечернее время незнакомый мужчина подошел к молодому человеку и потребовал денег. Узнав, что наличкой тот не располагает, злоумышленник избил парня и потребовал снять деньги с банковской карты.

Как оказалось, на счету у юноши было лишь 200 рублей, которые и забрал злоумышленник.

После обращения потерпевшего в полицию на место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. В ходе следствия личность злоумышленника была установлена. По подозрению в совершении преступления был задержан и доставлен в отдел полиции 31-летний ранее привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и в настоящее время находится в изоляторе временного содержания.

Курган, Марианна Шведова

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