В Кургане задержали семью наркоторговцев из ХМАО

В Кургане полицейские задержали семейную пару, распространявшую наркотики путем «закладок». Чета из Ханты-Мансийского автономного округа была задержана днем 29 сентября у дома по улице Станционная во время раскладки наркотиков.

В ходе личного досмотра у 31-летней женщины было изъято около двух граммов сильнодействующих синтетических наркотических средств, расфасованных на 7 разовых доз. У ее 33-летнего супруга полицейские изъяли один полимерный сверток с «синтетикой» общим весом около грамма.

Как было установлено, семейная пара в областном центре снимает квартиру. В Курган они приехали с целью распространения наркотиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

В настоящее время мужчина задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В отношении женщины мера пресечения избирается.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 02.10.17

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