Поручение не выполнили. В Зауралье тепло подано в 96% домов

По состоянию на 2 октября в Курганской области тепло подано во все социальные объекты – больницы, детские сады, школы, интернаты и 96% жилых домов. Ранее, напомним, глава Зауралья Алексей Кокорин потребовал, чтобы отопительный сезон начался в регионе до конца минувшей недели.

Как сообщают в пресс-службе губернатора области, в ходе совещания Алексей Кокорин потребовал, чтобы главы муниципальных образований предоставили полные сведения о том, как прошел запуск тепла в районах области. Контроль поручено вести и управлениям и департаментам за подведомственными социальными объектами.

Как рассказал сегодня озвучил в ходе совещания в правительстве области директор Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Роман Ванюков, в городе Петухово, где ежегодно были проблемы с запуском тепла, все котельные подключены и функционируют в штатном режиме.

Курган, Марианна Шведова

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