На отдых и оздоровление зауральских детей потратят более 243 млн рублей

За летний период за счет средств регионального бюджета был организован отдых более 42,5 тысячи юных зауральцев. Об итогах летней оздоровительной кампании сегодня рассказала директор Департамента образования и науки Наталья Бобкова. По ее словам, всего в этом году на реализацию региональной государственной программы «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей» в областном бюджете предусмотрены средства на уровне прошлого года, то есть 243,6 млн рублей.

Как было отмечено, летом на территории области функционировало 416 организаций отдыха и оздоровления детей. За лето была проведена 371 проверка различного уровня загородных организаций отдыха детей и их оздоровления. Аварийных ситуаций, групповой инфекционной заболеваемости, пищевых отравлений, укусов клещей в функционирующих оздоровительных учреждениях не зарегистрировано. Выраженный оздоровительный эффект от отдыха в лагерях Курганской области получили 90,6% детей. Более чем 200 ребятам из Курганской области посчастливилось отдохнуть во всероссийских и международных детских центрах «Океан», «Орленок, «Сириус» и «Смена».

Как отметила Бобкова, в 2017 году сделан акцент на проведении областных профильных смен и лагерей различной направленности, всего их прошло порядка 20. Кроме того, около 37,5 тысяч детей школьного возраста было занято в кружках, секциях, на опорных площадках по месту жительства.

«При организации отдыха в осенний и зимний периоды, прежде всего, совместно со всеми надзорными, правоохранительными органами, органами местного самоуправления, главами муниципальных образований должна быть обеспечена безопасность детей. И при перевозках, и при самом отдыхе. Этому надо уделить особое внимание», – резюмировал глава региона по итогам обсуждения.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 02.10.17

Поручение не выполнили. В Зауралье тепло подано в 96% домов. / В Кургане задержали семью наркоторговцев из ХМАО. / Зауралец, ограбивший молодого парня, помещен в СИЗО. Угрожал расправой из-за 200 рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»