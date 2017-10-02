В Зауралье несовершеннолетняя девушка попалась c наркотиками

В Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении двух девушек, одна из которых является несовершеннолетних, по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Задержаны злоумышленницы были в лесном массиве в Кургане.

Как сообщают в СУ СКР по региону, девушек задержали в сентябре 2017 года в ходе проведения оперативно-розыскного. Одна из них – 20-летняя жительница региона, второй на момент совершения преступления не исполнилось 18 лет. В ходе проведения личного досмотра последней, а также обследования автомобиля, принадлежащего 20-летней подозреваемой, обнаружены и изъяты свертки с веществом, содержащим в своем составе наркотическое средство. По версии следствия, наркотик они хранили с целью дальнейшего сбыта.

По факту вовлечения в совершение тяжкого преступления несовершеннолетней подруги, в отношении 20-летней жительницы Кургана возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Уголовные дела соединены в одном производстве.

По уголовному делу допрошен ряд свидетелей, назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепления доказательственной базы. Расследование продолжается.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 02.10.17

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