Глава Зауралья потребовал от глав районов завершить благоустройство территорий

В понедельник, 2 октября, губернатор Курганской области Алексей Кокорин провел расширенное совещание с участием руководителей районов и городов Кургана и Шадринска, а также органов исполнительной власти. Одной из тем стало завершение благоустройства территории в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, в Зауралье на реализацию этой программы направлено более 196 млн рублей, 173 млн рублей из которых – средства федерального бюджета, 15 млн рублей – областного, остальные деньги выделены местными бюджетами.

«Впервые по благоустройству скверов, парков и дворовых территорий идет такая масштабная работа. На эти цели выделены серьезные бюджетные средства, и нужно сделать все возможное, чтобы качественно и в срок выполнить все обязательства, которые города и районы взяли на себя в этом году. Нужно активнее привлекать к реализации проекта общественность, учитывать мнение зауральцев при планировании работы на 2018 год», – подчеркнул губернатор, обращаясь к собравшимся.

Также в ходе заседания Алексей Кокорин поставил перед главами задачи по завершению уборочной кампании, ремонту социальных объектов, эффективному расходованию бюджетных средств, подаче тепла на социальные объекты и в многоквартирные жилые дома.

Курган, Марианна Шведова

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