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Курган

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Уборочную кампанию в Зауралье планируют завершить до конца недели

Уборочную кампанию в Зауралье планируют завершить до конца недели

В Курганской области уборочная кампания вышла на финишную прямую. О ее ходе накануне в ходе аппаратного совещания у губернатора сообщил первый замглавы региона – директор департамента АПК Сергей Пугин.

По его словам, в настоящее время обмолочено 94% посевных площадей зерновых и зернобобовых культур, масличных культур – 61%.

По данным пресс-службы губернатора области, по состоянию на 2 октября валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составил 2 млн 078 тысячи тонн. Предстоит убрать еще 6% процентов, то есть порядка 66 тысяч гектаров.

Как подчеркнул вице-губернатор, с учетом погоды стоит задача до конца недели завершить уборочную кампанию.

Курган, Марианна Шведова

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