В Зауралье потратят 15 млн рублей на строительство футбольного поля

В рамках программы «Развитие физкультуры и спорта в Российской Федерации» на 2016-2020 годы Курганская область получит более 11 млн рублей из федерального бюджета на искусственное покрытие для футбольного поля детско-юношеской спортивной школы №3 города Кургана. Об этом накануне сообщил начальник Управления по физической культуре спорту и туризму Александр Васильев.

Как было сказано в ходе внеочередного заседания правительства региона, которое провел губернатор Алексей Кокорин, в рамках софинансирования из бюджета региона аналогичной региональной программе, рассчитанной на 2014 – 2019 годы, на эти цели будет выделено еще около 4 млн рублей.

Кроме того, сообщают в пресс-службе регионального кабмина, в рамках своего выступления Александр Васильев сообщил, что зауральский спортсмен Александр Шабуров 1 октября стал серебряным призером Чемпионата мира по дзюдо среди ветеранов. Эти соревнования проходят в Италии с 30 сентября по 3 октября.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 03.10.17

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