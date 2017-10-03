Доверчивая жительница Кургана сама вручила ключи от авто угонщику

В Кургане полицейские задержали молодого жителя города, подозреваемого в угоне автомобиля. Машина была похищена ночью 30 сентября на улице Дзержинского.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 25-летняя владелица «Daewoo Nexia» работает продавцом в круглосуточном магазине. Во время дежурства к ней обратился с просьбой один из покупателей. Мужчина попросил у девушки доступ к её автомобилю, чтобы зарядить свой аккумулятор. Девушка отдала незнакомцу ключи. Когда через некоторое время она вышла на улицу, то обнаружила, что автомобиль пропал. Материальный ущерб составил сто тысяч рублей.

В это время мимо магазина проезжал наряд дорожно-патрульной службы, к которому и обратилась за помощью потерпевшая.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области, сотрудники ДПС исследовали ближайшие территории и по горячим следам задержали злоумышленника. Им оказался 23-летний неработающий житель города. Автомобиль без механических повреждений изъят и возвращён владелице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Добавим, что максимальное наказание, грозящие угонщику, – лишение свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 03.10.17

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