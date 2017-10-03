Житель Зауралья, купивший права в автошколе, пойдет под суд

В Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего мужчины, который обвиняется в совершении коммерческого подкупа.

Как сообщают в СУ СКР по региону, по версии следствия, летом 2013 года мужчина, чтобы фактически не проходить обучение в автошколе и, как следствие, не сдавать экзамены, передал через посредника заместителю директора одной из Далматовских автошкол 25 000 рублей. За эти деньги руководитель автошколы оформил и передал через посредника обвиняемому свидетельство об окончании негосударственного общеобразовательного учреждения, которое подтверждает прохождение курса обучения водителя по категории «В» и позволяет сдать экзамены в органах ГИБДД МВД России.

Однако незаконные действия были вскрыты, а «подкупатель» стал фиурантом уголовного дела. К слову, вину в совершении указанного преступления обвиняемый признал полностью.

В настоящее время следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Курган, Марианна Шведова

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