Молодые и дерзкие. Зауральцам, избившим полицейских, грозит реальный срок

В Курганской области четверо молодых людей, один из которых на момент совершения преступления являлся несовершеннолетним, окажутся на скамье подсудимых. Молодые люди обвиняются в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, а также в оскорблении представителя власти.

Как сообщают в пресс-службе СУ СКР по региону, установлено, что в июле 2017 года в рабочем поселке Лебяжье инспекторами ДПС был остановлен автомобиль, водитель которого скрылся с места происшествия. Четверо молодых людей, находящихся в машине, вышли и преградили дорогу автомобилю полиции, помешав преследованию.

Когда полицейский потребовал парней расступиться, они начали избивать его и оскорблять. Степень повреждений, нанесенных представителю власти, оценили как «насилие, опасное для жизни и здоровья».

Известно, что все четверо молодых людей ранее уже неоднократно привлекались к уголовной ответственности, в связи с чем следователем по уголовному делу внесено представление в органы системы профилактики.

В ходе следствия в отношении троих обвиняемых была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в отношении четвертого – в виде заключения под стражу.

Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Курган, Марианна Шведова

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