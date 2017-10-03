В Зауралье зарегистрировано без малого пять тысяч случаев заболевания ОРВИ

На прошлой неделе в Курганской области зарегистрировано 4814 случаев ОРВИ. Темп снижения составил 5,4%, заболеваемость находится ниже порогового уровня на 31,3%. В Управлении Роспотребнадзора по региону отмечают, что в аналогичный период прошлого года случаев заболевания было чуть больше – 5088.

Как показывает анализ, в основном болеют дети дошкольного возраста. Доля учащихся среди заболевших составляет 32% или 1539 человек.

В областном центре заболеваемость ниже эпидемического порога на 37%. /Темп снижения составил 7,3% (неделей ранее было зарегистрировано 2482 случая ОРВИ). Доля учащихся среди заболевших по Кургану составляет 22,8% или 524 человека (от 2301 обратившихся за медицинской помощью).

В рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов на прошедшей неделе на грипп и ОРВИ выполнено 130 исследований. Отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии (риновирусы и бокавирусы). Вирусы гриппа не регистрируются.

Курган, Марианна Шведова

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