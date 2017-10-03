В Куртамыше после реконструкции открыт городской парк

30 сентября в городе Куртамыш открылся обновленный парк. На его благоустройство было выделено более 1,7 млн рублей в рамках проекта «Парки малых городов».

Как сообщают в региональном отделении партии «Единая Россия», обновленный парк назвали «Город радости». В честь открытия зоны отдыха провели семейный праздник с участием творческих коллективов, местных артистов и приглашенных гостей.

По словам секретаря Курганского регионального отделения партии «Единая Россия», заместителя председателя Курганской областной Думы Евгения Кафеева, в партийный проект «Парки малых городов» вошло только два зауральских города. И не случайно одним из них оказался Куртамыш – уже на этапе подачи заявок жители проявили свою активность.

В итоге после проведенных работ в парке появились пешеходные дорожки, установлены скамейки, уличные тренажеры, детский игровой комплекс и обустроена входная группа. Сам он разбит на зоны: есть место и для тихого отдыха, и для активных игр, и даже эстрадная площадка.

Добавим, проект «Парки малых городов» реализуется партией «Единая Россия» с 2017 года. На реконструкцию куртамышского парка из федерального бюджета было выделено более 1,5 млн рублей. Из областного бюджета в качестве софинансирования добавили 135 тысяч рублей, из городского – еще 125 тысяч рублей.

В этом году благоустроено две парковые зоны в городах Щучье и Куртамыш. В ближайшие два года работа по реконструкции парков в Курганской области будет продолжена.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 03.10.17

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