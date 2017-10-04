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Курган

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Глава Зауралья встретился с начальником Тюменской таможни Договорились сотрудничать на благо региона

Глава Зауралья встретился с начальником Тюменской таможни / Договорились сотрудничать на благо региона

С 3 октября Курганский таможенный пост, ранее относящийся к Челябинской таможни, подчинен службе Тюменского региона. Накануне губернатор Зауралья Алексей Кокорин встретился с начальником Тюменской таможни Борисом Яськовым.

Как отметил руководитель ведомства, он уже встретился с коллективом в Курганской области, а также довел до личного состава все требования, которые необходимо выполнить.

«Я готов плотно сотрудничать с правительством региона, работать на благо экономики Курганской области, – добавил Яськов.

Со своей стороны Алексей Кокорин подчеркнул, что у кабмина Зауралья всегда были конструктивные взаимоотношения с таможенный службой.

«Сегодня у нас совместный Тюменско-Курганский таможенный пост. Мы готовы к дальнейшему взаимодействию. Все вопросы будем решать быстро, в рабочем порядке», – пообещал глава Зауралья.

В пресс-службе губернатора добавляют, что фактическое местонахождение Курганского таможенного поста и его компетенция по совершению таможенных операций остаются неизменными.

Курган, Марианна Шведова

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