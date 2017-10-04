Патриарх Кирилл поблагодарил зауральцев за радушный прием

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил в правительство Курганской области официальное письмо, в котором поблагодарил губернатора Алексея Кокорина и жителей региона за радушный прием во время его визита в Зауралье. Напомним, Глава Русской Православной Церкви гостил здесь 25 и 26 августа. В ходе своего визита он принял участие в мероприятиях, посвященных празднованию 200-летия со дня рождения архимандрита Антонина (Капустина).

«С особой теплотой вспоминаю торжественное открытие памятника архимандриту Антонину (Капустину) – известному церковному деятелю, положившему немало трудов для утверждения русского присутствия на Святой земле.

Рад был посетить Успенский Далматовский мужской монастырь и другие храмы края, а также возглавить Божественную литургию в Александро-Невском кафедральном соборе и совершить чин освящения закладного камня в основание Свято-Троицкого храма г. Кургана.

Надеюсь, что сложившееся конструктивное взаимодействие Курганской и Шадринской епархий и государственной власти в регионе будет и впредь приносить добрые плоды, способствуя сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей и утверждению идеалов добра и справедливости в общественной жизни», – цитируют письмо Святейшего Патриарха Кирилла в пресс-службе губернатора.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 04.10.17

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