Еще один дом жилкомплекса «Апельсин» в Кургане обещают сдать до конца недели

Спустя годы дольщики жилого комплекса «Апельсин» начали получать ключи от заветных квартир. Так, в эксплуатацию уже сданы дома 2б и 2в. На очереди дом 2 с литерой «а».

Как было отмечено накануне в ходе совещания в правительстве области, в конце прошлой недели Госстройнадзор провел итоговую проверку объекта 2 «А» и передал документы в администрацию Кургана для введения его в эксплуатацию.

Теперь остается завершить работы на здании № 1. По последним данным, тут необходимо установить приборы учета, после чего можно подключать воду, проводить опрессовку систем. Все документы на итоговую проверку Госстройнадзора планируют передать к концу этой недели.

Отдельной темой стало строительство а Заозерном 15-го коллектора. В планах на ближайшее время – проведение телеинспекции, сейчас ожидают поступления специального оборудования. После этого работы по дальнейшей прокладке коллектора будут продолжены.

«Сегодня необходимо оперативно, как можно быстрее завершить строительство коллектора. В октябре все эти работы надо закончить и снять проблему, чтобы Заозерный имел хорошие инженерные сети, способные долго и качественно работать», – подвел итог обсуждению первый замгубернатора Виктор Сухнев.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 04.10.17

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