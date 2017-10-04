Близится «день жестянщика». ГИБДД просит зауральских водителей быть осторожными

Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают водителей Курганской области об ухудшении дорожных условий. По прогнозам синоптиков, на территории Зауралья в предстоящие дни ожидается колебание температуры, с плюсовой на минусовую, а также выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега.

В УГИБДД подчеркивают: улицы и дороги после снега и понижения температуры воздуха становятся скользкими, из-за осадков и раннего наступления темноты ухудшается видимость. Особо опасными для водителей станут дороги вне населенных пунктов. При таких погодных условиях водителям следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, а именно неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют неопытным водителям воздержаться от поездок на автомобиле, особенно на дальние расстояния.

Есть советы и для пешеходов: перед началом перехода обязательно остановиться, убедиться в безопасности, и только после этого переходить проезжую часть. Важно понять, что во время гололеда и осадков ни один автомобиль не сможет быстро затормозить.

Также сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям своевременно сменить летние шины на зимние.

Отметим, что последним советом уже не без выгоды воспользовались местные мастера шиномонтажа: стоимость «переобувки» железного коня поднимается с средних 800 рублей до 1000-1200.

Курган, Марианна Шведова

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