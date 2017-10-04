В Кургане задержали молодых парней с крупной партией «синтетики» Из тюрьмы они выйдут нескоро

Вечером 2 октября в первом микрорайоне Заозерного курганские полицейские задержали двух молодых людей, 18 и 20 лет, ранее судимых за имущественные преступления. Теперь на их счету – наркопреступление.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе личного досмотра у одного из задержанных полицейские изъяли 7,07 граммов наркотиков синтетического происхождения, расфасованные в 26 пакетиков. У второго наркотиков оказалось еще больше – 27,43 граммов. Такая масса относится к крупному размеру. Установлено, что наркотики злоумышленники хранили с целью сбыта.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

В пресс-службе УМВД России по Курганской области отмечают, что молодым людям грозит до 20 лет лишения свободы.

Курган, Марианна Шведова

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