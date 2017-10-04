В Зауралье пенсионеры, прописавшие незнакомца в своем доме, лишились имущества

2 октября в дежурную часть полиции в Кетово обратилась жительница села Белый Яр с заявлением о том, что из ее дома были похищены золотые украшения. Подозреваемый был установлен сразу.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области, прибывшие на место полицейские выяснили, что семья пенсионеров из добрых побуждений прописала знакомого друзей в своем доме. Хозяева позволяли 36-летнему мужчине, не имевшему своего жилья, пользоваться их имуществом, покупали для него продукты питания, одежду и даже давали деньги на личные расходы.

В конце сентября, воспользовавшись тем, что добрых стариков не было дома, мужчина прошел в спальню супругов, откуда из шкатулки похитил золотые украшения на сумму около 50 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан сотрудниками полиции в г Кургане и сразу признался в содеянном. По его словам, украденные украшения он сдал в ломбард. В настоящее время осуществляются мероприятия, направленные на сохранность похищенного имущества и возвращения его потерпевшей.

По данному факту в ОМВД России по Кетовскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Курган, Марианна Шведова

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