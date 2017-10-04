Житель зауральского села пойдет под суд за покупку «прослушки»

В Курганской области следственными органами СКР по региону возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины. Он подозревается в незаконном обороте средств, предназначенных для негласного получения информации.

Как рассказали корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного управления, установлено, что в январе текущего года мужчина заказ на одном из интернте-сайтов для личных нужд многофункциональное устройство «Мини А8», предназначенное для передачи акустической информации из контролируемого помещения, которое запрещено к свободному обороту на территории РФ в связи с наличием признаков отнесения к специальным техническим средствам для негласного получения информации. Посылка шла к нему из Китая.

Однако воспользоваться покупкой он не успел, а был задержан в помещении Почты России в селе Лопатки Лебяжьевского района при получении почтового отправления.

В настоящее время следствием рассматривается вопрос о предъявлении мужчине обвинения, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепления доказательственной базы.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 04.10.17

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