В Кургане стартовал осенний призыв

Со 2 октября в Кургане приступила к работе городская призывная комиссия. В состав ее, помимо ее председателя – главы муниципального образования Сергея Руденко, напомним, входят представители городского военного комиссариата, пункта отбора на военную службу по контракту, органов полиции, образования, Центра занятости населения, Курганской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

По словам военного комиссара города Сергея Васильева, Кургану установлена норма призыва в 310 человек.

Специалисты отмечают, что особенностями призывной компании этого года является то, что теперь граждане, имеющие среднее профессиональное образование и подлежащие призыву, имеют право сразу поступить на военную службу по контракту на срок не менее чем на 2 года. Ранее такое право, напомнил Сергей Васильев, предоставлялось только выпускникам высших учебных заведений. На начало призыва желание поступить на военную службу по контракту изъявили 14 призывников.

В пресс-службе муниципалитета добавляют, что эта норма законодательства, равно как другие, в том числе касающиеся отсрочек, будут детально разъяснены гражданам на заседаниях призывной комиссии. При распределении комиссия учтет состояние здоровья, результаты профессионального психологического отбора, подготовку к ДОСААФ будущих солдат.

Добавим, что продлится осенний призыв до 31 декабря текущего года.

Курган, Марианна Шведова

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