Главврач Кетовской ЦРБ взорвался в собственной машине

Главный врач Кетовской центральной районной больницы пострадал при взрыве бытового газа. Баллон с топливом, по данным СМИ, он перевозил на заднем сиденье своего автомобиля «Мицубиши». Разгерметизация емкости и невовремя прикуренная сигарета привели к ЧП.

В ГУ МЧС России по Курганской области сообщают, что происшествие случилось в селе Кетово недалеко от улицы Лесной. Сообщение о возгорании автомобиля поступило спасателям в 21:36. На место выехали три человека и автоцистерна пожарной части. Спустя пять минут пожар был локализован, в 21-50 – ликвидирован.

Известно, что водитель – главный врач Кетовской ЦРБ – серьезно не пострадал. Сейчас он находится на больничном. А вот машина восстановлению не подлежит.

По предварительной информации, причиной ЧП стала именно разгерметизация баллона с газом, перевозимого в салоне авто.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 04.10.17

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