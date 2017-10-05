Приговор в отношении стрелка, убившего семью под Курганом, вступил в силу

В Кургане вступил в законную силу приговор суда в отношении 26-летнего Сохибжона Мамасолиева, который ранее был признан виновным по ряду уголовных статей, самая тяжелая из которых – убийство двух и более лиц. Все его жалобы о суровости приговора отклонены.

Напомним, в ноябре прошлого года, пока хозяев не было дома, Мамасолиев незаконно проник в дом потерпевших, взломал металлический ящик и завладел охотничьим ружьем, принадлежащим хозяину. Дождавшись возвращения домой семейной пары и их дочери, он хладнокровно совершил их убийство. Покидая место преступления, Мамасолиев похитил принадлежащие потерпевшим телефоны, а также ружье и патроны к нему.

Установлено, что ранее мужчина работал в доме убитых, выполняя строительные и ремонтные работы. Мотивом совершения преступления стал конфликт на почве личных неприязненных отношений между хозяином дома и обвиняемым.

Приговором Курганского областного суда Мамасолиеву было назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Кроме того, удовлетворены исковые требования о взыскании с осужденного в пользу потерпевших морального вреда в размере 3 млн рублей и материального ущерба в размере 210 тысяч рублей.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ отклонила жалобу Сохибжона Мамасолиева о чрезмерной суровости назначенного наказания, оставив приговор Курганского областного суд без изменения, сообщают в следственном управлении СКР по региону.

Курган, Марианна Шведова

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