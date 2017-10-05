Курганцы смогут пожаловаться на холод в домах в прокуратуру

В прокуратуре Кургана пройдет «горячая линия» по вопросам нарушения температурного режима в жилых домах. Об этом накануне сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным источника, цель горячей линии – совершенствование практики прокурорского надзора за исполнением законодательства и обеспечения прав граждан в жилищно-коммунальном комплексе. Кроме того, прокуроры планируют оказать обратившимся необходимую правовую помощь и получить оперативную информацию о развитии ситуации.

Добавим, что работать «горячая линия» будет 9 октября с 9.00 до 13.00. Телефон: 8(3522) 46-34-53.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 05.10.17

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