В Зауралье депутаты лишились компенсационных выплат

В Курганской области по требованию прокурора приостановлены компенсационные выплаты депутатам Мокроусовской районной Думы. По мнению сотрудников надзорного ведомства, решение районной Думы «О компенсационных выплатах депутатам Мокроусовской районной Думы, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе» противоречит нормам действующего законодательства.

В частности, поясняют в пресс-службе надзорного ведомства, для депутатов районной Думы была предусмотрена ежемесячная фиксированная компенсационная выплата независимо от понесенных ими расходов в связи с осуществлением депутатских полномочий и без предоставления документов, их подтверждающих.

«Подобное положение дел влекло нарушение бюджетного процесса, принципа эффективности использования бюджетных средств, поскольку позволяло произвольно применять указанный правовой акт и предоставляло определенным гражданам преимущества», – уверены в прокуратуре.

Прокурор района на незаконный правовой акт принес протест, который удовлетворен в полном объеме. Исполнение решения «О компенсационных выплатах депутатам Мокроусовской районной Думы, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе» приостановлено.

Напомним, что ранее компенсаций уже лишились депутаты Курганской городской думы.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 05.10.17

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