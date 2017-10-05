Зауральские судебные приставы проведут день приема граждан

12 октября с 14.00 до 20.00 по местному времени в УФССП России по Курганской области пройдет День единого приема граждан. Одновременно двери службы для населения откроются во всех районах области

Как отмечают в пресс-службе УФССП по региону, 12 октября все желающие могут обратиться в ведомство без предварительной записи. Однако судебные приставы рекомендуют гражданам заранее сообщить о планируемом обращении по телефону в Кургане 8 (3522) 49-18-02 для более оперативного реагирования на запрос.

В ходе приема граждане смогут задать вопросы о порядке выплаты алиментов, обеспечении жильем детей-сирот, взыскании заработной платы и другим социально категориям исполнительных документов, получить консультации и юридическую помощь специалистов по всем интересующим вопросам, находящимся в ведении Службы судебных приставов.

Гражданам, пришедшим на прием, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, либо доверенность, подтверждающую полномочия представителя обратившегося лица, документы, удостоверяющие служебное положение руководителя организации, а также учредительные и иные документы организации.

Курган, Марианна Шведова

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