Зауральский бизнес-омбудсмен подал в отставку

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Курганской области Игорь Клепиин подал заявление об отставке по собственному желанию. 3 октября подписано соответствующее Распоряжение губернатора региона, сообщают в пресс-службе зауральского кабмина.

По данным портала «Область 45», в адрес редакции поступило официальное письмо от ИгоряКлепинина. В нем, в частности, говорится: «В жизни порой приходится принимать нелегкие решения, и смена работы – одно из них. В настоящее время мною принято решение покинуть данный пост. Несомненно на данный момент остались неразрешенные вопросы по соблюдению и защите прав предпринимателей в Курганской области».

Также в своем письме Клепинин выражает надежду, что работа по защите прав предпринимателей в регионе будет продолжена.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 05.10.17

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