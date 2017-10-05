В Кургане задержали вандалов, осквернивших захоронение на кладбище

В Курганской области полицейские установили личности подозреваемых в повреждении захоронения на кладбище в селе Кетово. Происшествие случилось 18 августа текущего года. Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления в этот же день были задержаны двое жителей города Кургана 1987 и 1994 годов рождения.

В ходе дознания было установлено, что в августе этого года молодые люди, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредили одно из захоронений. Более того, один из «проказников» решил похвастаться своими делами, выложив фото, сделанные на месте преступления, в социальную сеть.

В настоящее время уголовное дело по статье «Осквернение места захоронения группой лиц по предварительному сговору» передано в суд для рассмотрения по существу.

Добавим, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 05.10.17

Зауральский бизнес-омбудсмен подал в отставку. / Зауральские судебные приставы проведут день приема граждан. / В Зауралье депутаты лишились компенсационных выплат. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»