Зауралец погиб во время ловли раков

В Шадринске следственным отделом проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины в водохранилище у села Красная Звезда. Труп был извлечен из водоема 3 октября текущего года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на первоначальном этапе проверки установлено, на теле мужчины (местный житель 1984 года рождения) нет видимых признаков насильственной смерти. По предварительным данным, зауралец занимался ловлей раков.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертные исследования, выполняются иные проверочные мероприятия.

В СУ СКР по региону поясняют, что в ходе проверки следователям предстоит установить обстоятельства гибели мужчины, причину его смерти, а также иные значимые для принятия законного и обоснованного процессуального решения обстоятельства.

Курган, Марианна Шведова

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