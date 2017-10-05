Курганский ипподром закрывает беговой сезон

7 октября на Курганском ипподроме пройдут традиционные межобластные конноспортивные соревнования, посвященные закрытию летнего бегового сезона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главным событием соревнований станет Всероссийский чемпионат женщин-наездниц памяти известной наездницы М.А. Бурдовой, уроженки Кургана. Этот чемпионат проводится с 2009 года на лошадях рысистых пород трёхлетнего возраста на дистанцию 1600 м. Известно, что в состязании примут участие представительницы Курганской, Челябинской, Тюменской областей, Красноярского края и республики Башкортостан.

В пресс-службе главы региона напоминают, что за летний беговой сезон 2017 года установлено пять рекордов ипподрома и в 20-й раз разыгран Кубок губернатора Курганской области.

Добавим, что соревнования начнутся в 11 часов 30 минут.

Курган, Марианна Шведова

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