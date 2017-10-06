Руководство центрального рынка в Курган обвиняется в хищении 4 миллионов рублей из городской казны

В Кургане по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении из бюджета областного центра более 4 млн рублей. Преступление вскрылось после проведенной прокурорской проверки, проведенной с привлечением Контрольно-счетной палаты и Управления Федеральной налоговой службы региона.

Как показала проверка исполнения Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в деятельности ОАО «Курганский центральный рынок», руководство акционерного общества вопреки нормам действующего законодательства, решения Совета директоров организации на протяжении последних трех лет заключало договоры на уборку производственных помещений и территорий рынка на заведомо невыгодных для Общества условиях.

В результате юридическому лицу и бюджету города Кургана был причинен ущерб на сумму более 4 млн рублей, поскольку основным акционером общества (78,3% акций) является Департамент архитектуры, имущественных и земельных отношений администрации города.

В пресс-службе региональной прокуратуры, по материалам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Кроме того, по поручению надзорного ведомства области прокурором Кургана руководителю администрации областного центра внесено представление с требованием устранения выявленных нарушений закона и привлечения виновных лиц к ответственности.

Ход и результаты рассмотрения мер прокурорского реагирования взяты прокуратурой Курганской области на контроль.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 05.10.17

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