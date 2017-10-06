В Кургане спрятавшийся посетитель кафе украл из кассы 30 тысяч рублей

В Кургане сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, ограбившего кафе. Сообщение о краже поступило в полицию утром 4 октября.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области, прибыв на место, полицейские установили, что вечером 3 октября перед самым закрытием заведения в кафе спрятался 54-летний ранее судимый гражданин. Ночью он вышел из укрытия и похитил из кассы 30 тысяч рублей.

Однако из-за передвижений злоумышленника в помещении сработала охранная сигнализация. В кафе прибыли сотрудники охраны, которые задержали подозреваемого, а после вызвали полицию. Похищенные денежные средства у мужчины изъяты.

В настоящее время в УМВД России по Кургану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК Российской Федерации «Кража». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 06.10.17

Руководство центрального рынка в Курган обвиняется в хищении 4 миллионов рублей из городской казны. / Курганский ипподром закрывает беговой сезон. / Зауралец погиб во время ловли раков. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»