По данным на вечер 5 октября в Кургане без тепла остаются 14 домов. Об этом говорилось в ходе очередного заседания штаба по подготовке города к зиме.

По словам директора департамента ЖКХ Александра Гонцова, за сутки значительно сократилось количество незапущенных домов среди тех, в которых не выбрали способ управления.

Незапущенными на вечер 5 октября оставались несколько домов по улице 2-ая Часовая, где ведутся подготовительные работы, а также пять домов по ул. 9 Мая.

В пресс-службе муниципалитета подчеркивают, что вопрос с теплоснабжением группы домов по ул. 9 Мая находится на пристальном контроле городского руководства и обещают, что до конца недели теплоноситель в дома будет подан. После того, как управляющая компания проведет необходимые работы на внутридомовых инженерных сетях, в квартирах станет тепло.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 06.10.17

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