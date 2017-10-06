В Зауралье планируют создавать не менее трех новых производств в год

«Впервые в Курганской области заработал специализированный инструмент финансовой промышленности поддержки». Так прокомментировал подписание соглашения о сотрудничестве с федеральным Фондом развития промышленности заместитель губернатора – директор Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Александр Константинов.

Как пояснил замгубернатора, соглашение заключено между региональным и федеральным Фондами. Один из главных результатов, которого ждут от его реализации, – создание от трех до четырех новых производств в год.

«Наряду с применением других эффективных мер поддержки (специнвестконтракты, индустриальные парки, территории опережающего развития в моногородах) это позволит региональной экономике выйти на новый уровень», – добавил Константинов. По информации пресс-службы регионального кабмина, заключенное между фондами соглашение позволяет предоставлять заемные средства промышленным предприятиям по программе «Совместные займы». В ее рамках федеральный и региональный фонды совместно предоставляют льготное заёмное софинансирование на проекты, направленные на импортозамещение и производство конкурентоспособной продукции гражданского назначения. Среди них, например, займы под 5% годовых на реализацию проектов промышленного развития в соотношении 70% (средства федерального фонда) на 30% (средства регионального фонда).

Добавим, что региональным фондом уже ведется отбор проектов. Проекты, претендующие на финансирование, должны отвечать следующим критериям: сумма займа от 20 до 100 млн рублей (на срок не более 5 лет), общий бюджет проекта – от 40 млн рублей, целевой объем продаж новой продукции – не менее 50% от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного производства. Кроме того, должно быть наличие обязательств по софинансированию проекта со стороны Заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов в объеме не менее 50% общего бюджета проекта. И, главное, проект должен быть реализован на территории Курганской области.

Подробности можно узнать на официальном сайте Фонда www.frp45.ru.

Курган, Марианна Шведова

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