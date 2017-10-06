Депутат Госдумы РФ Александр Ремезков провел прием граждан в Зауралье

Накануне, 5 октября, губернатор Курганской области Алексей Кокорин провел рабочую встречу с депутатом Государственной Думы VII созыва, представителем партии «Справедливая Россия», избранным по партийному списку от Курганской и Тюменской областей, Александром Ремезковым. Обсуждали итоги поездки народного избранника в Зауралье.

Как рассказал Ремезков, во время своей рабочей поездки в Курганскую область провел прием граждан по личным вопросам, и впечатления от встречи хорошие.

«Люди приходят с хорошими законодательными и социальными инициативами, которые касаются сельских домов культуры, предоставления помещений под общественные организации, внесения изменений в законодательство по важным, социально значимым направлениям», – отметил депутат ГД РФ.

Также в ходе встречи Алексей Кокорин и Александр Ремезков обсудили взаимодействие в решении вопросов агропромышленного комплекса региона, развития предпринимательской деятельности, финансово-экономической политики, сообщают в пресс-службе главы области.

«Курганская область имеет значительное представительство в Государственной Думе от разных партий. Несмотря на разницу политических взглядов, мы должны работать единой командой для решения проблем, с которыми сталкиваются зауральцы, защиты их интересов на законодательном уровне, поддержке социально важных инициатив. Мы рассчитываем на это со стороны наших депутатов, открыты для диалога и сотрудничества», – подвел итог встречи Алексей Кокорин.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 06.10.17

В Зауралье планируют создавать не менее трех новых производств в год. / В Кургане без тепла остаются 14 домов. / В Кургане спрятавшийся посетитель кафе украл из кассы 30 тысяч рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»