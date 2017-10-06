Депутат Госдумы РФ Александр Ремезков провел прием граждан в Зауралье

Накануне, 5 октября, губернатор Курганской области Алексей Кокорин провел рабочую встречу с депутатом Государственной Думы VII созыва, представителем партии «Справедливая Россия», избранным по партийному списку от Курганской и Тюменской областей, Александром Ремезковым. Обсуждали итоги поездки народного избранника в Зауралье.
Как рассказал Ремезков, во время своей рабочей поездки в Курганскую область провел прием граждан по личным вопросам, и впечатления от встречи хорошие.
«Люди приходят с хорошими законодательными и социальными инициативами, которые касаются сельских домов культуры, предоставления помещений под общественные организации, внесения изменений в законодательство по важным, социально значимым направлениям», – отметил депутат ГД РФ.
Также в ходе встречи Алексей Кокорин и Александр Ремезков обсудили взаимодействие в решении вопросов агропромышленного комплекса региона, развития предпринимательской деятельности, финансово-экономической политики, сообщают в пресс-службе главы области.
«Курганская область имеет значительное представительство в Государственной Думе от разных партий. Несмотря на разницу политических взглядов, мы должны работать единой командой для решения проблем, с которыми сталкиваются зауральцы, защиты их интересов на законодательном уровне, поддержке социально важных инициатив. Мы рассчитываем на это со стороны наших депутатов, открыты для диалога и сотрудничества», – подвел итог встречи Алексей Кокорин.
Курган, Марианна Шведова
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