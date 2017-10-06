Курганцам, открывшим нелегальный алкоцех, грозит реальный срок

Курган, Октябрь 06 (Новый День, Марианна Шведова) –В Кургане организаторы нелегального цеха по розливу спиртосодержащей жидкости в ближайшее время окажутся на скамье подсудимых. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Напомним, деятельность алкоцеха была пресечена в июне 2016 года. Тогда полицейские обнаружили в одном из хозяйственных корпусов по улице Автозаводская автоматизированную конвейерную линию по розливу контрафакта. В помещении находились коробки с этикетками известных торговых марок и пустая стеклотара. В общей сложности в цехе полицейские изъяли более 80 тысяч литров спиртосодержащей жидкости.

Кроме того, во время обысков в четырех гаражных боксах и складских помещениях оперативниками УЭБ и ПК УМВД было изъято более 70 тысяч бутылок готовой к реализации алкогольной продукции известных марок. Всего в ходе следствия изъято алкоголя на общую сумму более 6 млн рублей.

В настоящее время троим участникам группы организавторов предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Максимальное наказание, которое может быть назначено судом – до 6 лет лишения свободы.

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