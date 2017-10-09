Зауральские полицейские проверили огороды жителей

В Курганской области в два этапа – с 13 июня по 15 июля и с 1 августа по 30 сентября – проводилась межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак-2017».

Как сообщают в УМВД России по Курганской области, цель мероприятий – пресечение незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения, выявление и ликвидация незаконных посевов мака и конопли, а также уничтожение дикорастущей сырьевой базы, пригодной для изготовления наркотиков, пресечение преступной деятельности заготовителей, перевозчиков и сбытчиков наркотических средств.

В ходе операции полицейскими было выявлено 13 незаконных посевов наркосодержащих растений общей площадью 109 квадратных метров, в том числе 11 посевов опийного мака общей площадью 98 квадратных метров и два посева конопли общей площадью 11 квадратных метров.

В общей сложности обнаружен 2621 очаг дикорастущих наркосодержащих растений (площадь. 28102 кв.м), уничтожено 2393 очага произрастания растений.

Также в ходе операции полицейские привлекли к административной ответственности за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения, более 400 лиц за непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений и статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

Выявлено 79 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения. Из незаконного оборота изъято 17,2 кг наркотических средств растительного происхождения.

Курган, Марианна Шведова

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