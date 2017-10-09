Жительница Зауралья вынесла из чужого дома порядка 70 тысяч рублей

В Курганской области полицейские задержали женщину, которая, воспользовавшись легкомысленностью жительницы села Боровлянское, смогла обогатиться почти на 70 тысяч рублей. Правда, долго побыть состоятельной дамой ей не удалось: оперативники сработали быстро.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вечером 3 октября в дежурную часть полици обратилась жительница села Боровлянское, которая рассказала, что из её дома похитили денежные средства и украшения.

Прибывшие на место полицейские установили, хозяйка всегда оставляет ключ в одном месте, чем и воспользовался преступник. Он проник в дом и похитил ювелирные изделия и денежные средства. Общий ущерб составил более 69 тысяч рублей.

Полицейским удалось установить и задержать подозреваемую в совершении преступления. Ей оказалась 36-летняя неработающая, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности, жительница города Прокопьевска Кемеровской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до шести лет. Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК Российской Федерации, уточняют в пресс-службе УМВД России по региону.

Курган, Марианна Шведова

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