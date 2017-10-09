Понедельник, 9 октября 2017, 12:17 мск

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Курган

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В Кургане усилят контроль над маршрутным транспортом

В Кургане усилят контроль над маршрутным транспортом

С 9 по 13 октября на территории Курганской области пройдет профилактическое мероприятие «Автобус». В ходе рейдов полицейские проверят деятельность организаций, осуществляющих перевозку пассажиров.

Как поясняют в пресс-службе УМВД России по Курганской области, в этом году на дорогах Зауралья произошел всплеск ДТП по вине водителей автобусов. В 22 происшествиях три человека погибли и 34 получили травмы.

В рамках операции «Автобус» полицейские осуществят проверки автобусов на предмет законности осуществления деятельности по перевозке пассажиров, технического состояния автобусов, выполнение требований по организации и проведению предрейсового контроля технического состояния автобусов и медицинского осмотра водителей, наличием и исправностью тахографов. Особое внимание сотрудники ГИБДД уделят соблюдению правил организованной перевозки групп детей.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 09.10.17

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