Зауральским предприятиям, пренебрегшим спецоценкой условий труда, грозят «серьезные санкции»

По состоянию на 1 октября в Курганской области более 2,5 тысяч работодателей провели специальную оценку условий труда. Всего проверке подверглись 76 тысяч рабочих мест.

Как сообщил начальник Главного управления по труду и занятости населения Игорь Ксенофонтов в ходе трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, фактический рост этого показателя с декабря 2016 года составил 10%.

Было отмечено, что лучшие темпы проведения спецоценки отмечены в Варгашинском районе, где охват составил 53,7% от имеющегося числа рабочих мест, в Кургане этот показатель составляет 45,7%, в Далматовском районе – 44,6%, в Кетовском районе – 41,6%.

Как отметил первый заместитель губернатора – директор Департамента агропромышленного комплекса Сергей Пугин, руководивший заседанием, необходимо ужесточить формулировки решения, вынесенного по данному вопросу, касающиеся органов муниципального управления. По его словам, они должны активней вести информационную работу и доводить до работодателей, что осуществление спецоценки условий труда – законодательно закрепленная обязанность. В пресс-службе губернатора области добавляют, что, по словам Пугина, непроведение этих мероприятий приведет к тому, что у контролирующих органов появятся претензии к таким предприятиям, к ним будут применены серьезные санкции.

Курган, Марианна Шведова

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