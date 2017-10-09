На поддержку зауральских аграриев потратили почти 610 млн рублей

В Кургане подвели итоги Отраслевого соглашения по агропромышленному комплексу Курганской области на 2016-2019 годы. Отмечается, что соглашение исполнено на достаточно высоком уровне.

Напомним, документ был подписан 24 марта 2016 года между Департаментом агропромышленного комплекса, Курганской территориальной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ, Агропромышленным Союзом товаропроизводителей (работодателей) Курганской области и Управлением ветеринарии Курганской области.

По данным на конец сентября сельхозтоваропроизводителям перечислено 609,9 млн. рублей бюджетных средств (73% от плана на 2017 года) на поддержку всех видов. В 2017 году предоставлено семь грантов семейным животноводческим фермам, 16 грантов начинающим фермерам, три гранта сельскохозяйственным потребительским кооперативам. Всего на поддержку малых форм хозяйствования предусмотрено в два раза больше бюджетных средств, чем в 2016 году.

«Наша совместная задача продолжить тенденцию, которая наблюдается последние три года в агропромышленном комплексе. Прежде всего, в росте объемов в растениеводстве, в стабилизации и положительной динамике животноводства»,– прокомментировал замгубернатора региона, директор департамента АПК Сергей Пугин.

Курган, Марианна Шведова

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