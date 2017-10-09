В Зауралье утонули два рыбака

В Курганской области на озере Щучье Юргамышского района утонули два человека. Известно, что мужчины погибли во время рыбалки. Как сообщает портал kurgan.ru, рыбаки выехали на моторной лодке, чтобы установить на озере сети. Когда они повернули к берегу, мотор запутался в только что установленных сетях, лодка перевернулась. Оба рыбака оказались в ледяной воде, при этом один из пострадавших успел позвонить своему приятелю, оставшемуся на берегу, и сообщить о случившемся. После оба мужчины пошли на дно.

По словам специалиста пресс-службы Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области Риммы Насыровой, водолазы обследовали дно озера в заданном районе. Сначала обнаружили лодку, вскоре нашли тело одного из рыбаков. Поиски второго утонувшего продолжаются.

Добавим, что в настоящее время обследованы четыре квадратных километра акватории, 12 километров береговой линии, 150 квадратных метра дна озера. В поисках тела второго рыбака участвуют также сотрудники полиции и районной администрации.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 09.10.17

На поддержку зауральских аграриев потратили почти 610 млн рублей. / Зауральским предприятиям, пренебрегшим спецоценкой условий труда, грозят «серьезные санкции». / В Кургане усилят контроль над маршрутным транспортом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»