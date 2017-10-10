В Зауралье автоледи стала виновницей ДТП с пострадавшими

В Зауралье жительница Каргапольского района стала виновницей аварии, в которой пострадали люди, в том числе пожилая женщина и ребенок. ДТП произошло 7 октября на 214 км автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области, примерно в 21.05 по местному времени женщина-водитель 1970 года рождения, управляя автомобилем Хонда Фит двигалась со стороны Екатеринбурга в сторону Кургана. В какой-то момент она не справилась с управлением и допустила съезд автомобиля в левый кювет. В результате ДТП водитель и двое ее пассажиров, женщина 1946 года рождения и девочка 2008 года, получили телесные повреждения. Ребенок находился в автомобиле на заднем сидении справа за водителем и был пристёгнут ремнем безопасности.

Добавим, что всего за прошедшие выходные сотрудниками Госавтоинспекции Курганской области пресечено 2214 нарушений Правил дорожного движения. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержано 42 водителя. Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений вынесено 1326 постановлений о привлечении водителей к административной ответственности.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 09.10.17

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