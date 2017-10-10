В Шадринске задержали юношу, промышлявшего кражами и разбоем

В Курганской области полицейские задержали молодого человека, который за один день совершил два преступления в разных районах города Шадринск. Первое сообщение поступило от местной жительницы 8 октября. Женщина сообщила, что она не смогла попасть себе в дом на улице Шевченко и вызвала сотрудников МЧС. Те, вскрыв дверь, обнаружили, что в доме разбито оконное стекло.

Приехавшие на место происшествия полицейские установили, что, воспользовавшись отсутствием хозяев, злоумышленник разбил стекло, проник в дом и украл телевизор, причинив потерпевшей ущерб на сумму свыше 9 тысяч рублей.

Спустя несколько часов в дежурную часть обратилась еще одна жительница города. Женщина сообщила, что неизвестный гражданин перелез через забор и проник в ограду её дома по улице Советской, где, угрожая острым предметом, похитил у нее 200 рублей.

Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили у потерпевшей приметы злоумышленника и передали ориентировку всем нарядам полиции. Через 30 минут молодой человек, по приметам похожий на подозреваемого, был задержан. В ходе дальнейшего разбирательства установлено, что он же причастен к ранее заявленной краже телевизора.

В отношении 19 –летнего жителя Шумихи возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Кража» и «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Похищенный телевизор изъят и возвращен законному владельцу.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 10.10.17

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