Губернатор Зауралья поручил завершить уборочную кампанию в ближайшие дни

В Курганской области валовой сбор зерна составил 2 млн 144 тысячи тонн. Обмолочены 1 миллион 70 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, что составляет 96,8% от плана. Такие данные накануне озвучил первый заместитель губернатора – директор регионального Департамента агропромышленного комплекса Сергей Пугин.

По его словам, также обмолочено порядка 50 тысяч гектаров масличных культур (65 процентов от запланированных к уборке площадей), их валовой сбор составил 64 тысячи тонн.

Как отметил губернатор региона Алексей Кокорин, уборка идет хорошими темпами. Глава Зауралья поставил задачу: собрать более двух миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур не только в бункерном весе, но и в реальном.

«По прогнозам мы соберем 2 миллиона 200 тысяч тонн. Поэтому нужно работать в этом направлении. Два района – Шадринский и Щучанский установят своеобразные рекорды. Шадринцы могут намолотить 200 тысяч тонн, а щучанцы впервые за всю историю могут показать урожайность свыше 30 центнеров с гектара. 11 районов у нас будут стотыясчниками по валовому сбору зерна. Погода пока благоприятствует, вся неделя без дождя. Уборку уже нужно завершать», – цитируют слова Алексея Кокорина в пресс-службе губернатора.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 10.10.17

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