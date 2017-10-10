Зауральские выпускники стали умнее

В 2017 году в Курганской области государственную итоговую аттестацию по окончании школы прошли 3665 учеников, 99% получили аттестат о среднем образовании. Об этом рассказала директор департамента образования и науки Наталья Бобкова в ходе совещания в правительстве области.

Было отмечено, что выросла доля учеников, набравших более 60 баллов по русскому языку (70% против прошлогодних 64%).

По словам Бобковой, снижение доли обучающихся, не преодолевших минимальный порог по большинству учебных предметов, и увеличение доли высокобалльников, показывают, что меры, принимаемые Департаментом образования и науки по повышению качества подготовки обучающихся, эффективны.

В пресс-службе главы региона отмечают, что среди таких мер были названы повышение квалификации педагогов, адресные консультации, помощь межмуниципальных методических объединений, сопровождение кураторов по предметам и другие. Кроме того, подчеркивает источник, наблюдается увеличение среднего балла практически по всем предметам и у девятиклассников. Специалисты считают, что это связано с проведением независимой оценки качества в учреждениях образования, разработкой специализированных программ повышения квалификации учителей, информационно-разъяснительной работой, проведением родительских собраний, особое место отведено психологической подготовке учеников. Что касается технического обеспечения процесса, то в этом году для обеспечения пунктов проведения экзаменов необходимым оборудованием было приобретено 67 сканеров, 230 принтеров и 80 компьютеров. На эти цели из федерального бюджета было направлено около 6,6 млн рублей.

«Выражаю огромную благодарность и МЧС, УМВД России по Курганской области, Департаментам здравоохранения, образования и науки. При проведении государственной аттестации на всех пунктах вами проделана большая работа. Нужно предусмотреть необходимые средства для финансирования в полном объеме мероприятий государственной аттестации в 2018 году. Межведомственная комиссия по проведению государственной итоговой аттестации должна продолжить свою работу», – подвел итог обсуждению губернатор Курганской области Алексей Кокорин.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 10.10.17

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