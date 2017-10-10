В Зауралье создадут систему навигации для туристов

Четыре района Курганской области и город Курган станут первыми в регионе, где будет создана система навигации для туристов. Планируется, что таблички и указатели на средства областного бюджета будут изготовлены в рамках реализации программы «Развитие туризма в Курганской области» на 2014-2019 годы.

Как рассказала заместитель начальника регионального Управления по физической культуре, спорту и туризму Наталья Панасенко, их разместят в Кетовском, Катайском, Лебяжьевском, Сафакулевском и областном центре.

По данным пресс-службы главы региона, указанная программа направлена на создание условий для развития туристской индустрии, для развития материальной базы сферы туризма и туристских продуктов. В ее рамках в этом году на выставках в Екатеринбурге, Челябинске и Кургане регион представил свой туристский потенциал, в ближайшее время он вновь презентует себя на подобном мероприятии в Ханты-Мансийске.

Добавим, что всего на поддержку туризма в рамках реализации программы предусмотрено финансирование на общую сумму около семи миллионов рублей.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 10.10.17

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